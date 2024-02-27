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Главным тренером «СКА Ростов» стал экс-игрок ЦСКА Денис Попов

Главным тренером «СКА Ростов» стал экс-игрок ЦСКА Денис Попов
Главным тренером «СКА Ростов» стал бывший игрок ЦСКА Денис Попов. Информация об этом появилась 26 февраля в социальных сетях донского клуба.

Попов входил в состав сборной России. Кроме того, он играл за такие команды, как ЦСКА, «Кубань», «Динамо Минск», московское «Торпедо» и многие другие. За свою спортивную карьеру Денис Попов стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.

В соцсетях «СКА Ростов» сообщил, что мужчина уже имеет опыт работы с клубом в качестве главного тренера, а также у него есть тренерская лицензия «PRO-УЕФА».

Напомним, владелец клуба Василий Вакуленко (Баста) успел пригласить в команду известного донского футболиста Дениса Глушакова.
Фото: СКА Ростов
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