Главным тренером «СКА Ростов» стал экс-игрок ЦСКА Денис Попов

Фото: СКА Ростов

Главным тренером «СКА Ростов» стал бывший игрок ЦСКА Денис Попов. Информация об этом появилась 26 февраля в социальных сетях донского клуба.Попов входил в состав сборной России. Кроме того, он играл за такие команды, как ЦСКА, «Кубань», «Динамо Минск», московское «Торпедо» и многие другие. За свою спортивную карьеру Денис Попов стал чемпионом России и двукратным обладателем Кубка России.В соцсетях «СКА Ростов» сообщил, что мужчина уже имеет опыт работы с клубом в качестве главного тренера, а также у него есть тренерская лицензия «PRO-УЕФА».Напомним, владелец клуба Василий Вакуленко (Баста) успел пригласить в команду известного донского футболиста Дениса Глушакова.