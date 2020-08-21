Новым главным тренером «Ростов-Дона» назначен специалист из Швеции Пер Юханссон

Пер Юханссон занял пост главного тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон». Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе команды.50-летний шведский специалист начинал свой спортивный путь в местном клубе в качестве игрока. Впервые стал тренером в 1993 году. С тех пор возглавлял четыре клуба Швеции и тренировал национальные сборные нескольких стран.Под руководством Пера Юханссона Швеция заняла второе место на чемпионате Европы в 2010 году, Румыния стала бронзовым призером Лиги чемпионов в 2017-м и 2018-м, Черногория заняла пятое место на чемпионате мира в 2019 году.Уже в ближайшее время тренер прибудет в донскую столицу.Напомним, в конце июля ростовский клуб покинул испанец Амброс Мартин. Спустя два года работы он принял решение о досрочном расторжении договоренностей.