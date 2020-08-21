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Новым главным тренером «Ростов-Дона» назначен специалист из Швеции Пер Юханссон

Новым главным тренером «Ростов-Дона» назначен специалист из Швеции Пер Юханссон
Пер Юханссон занял пост главного тренера гандбольного клуба «Ростов-Дон». Об этом 24 августа рассказали в пресс-службе команды.

50-летний шведский специалист начинал свой спортивный путь в местном клубе в качестве игрока. Впервые стал тренером в 1993 году. С тех пор возглавлял четыре клуба Швеции и тренировал национальные сборные нескольких стран.

Под руководством Пера Юханссона Швеция заняла второе место на чемпионате Европы в 2010 году, Румыния стала бронзовым призером Лиги чемпионов в 2017-м и 2018-м, Черногория заняла пятое место на чемпионате мира в 2019 году.

Уже в ближайшее время тренер прибудет в донскую столицу.

Напомним, в конце июля ростовский клуб покинул испанец Амброс Мартин. Спустя два года работы он принял решение о досрочном расторжении договоренностей.

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