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Ирина Безрукова выразила соболезнования из-за смерти Ларисы Голубкиной

Ирина Безрукова выразила соболезнования из-за смерти Ларисы Голубкиной
Актриса театра и кино Ирина Безрукова выразила свои соболезнования в связи со смертью Ларисы Голубкиной. Пост ростовчанка разместила в соцсетях 22 марта.

- Ушла из жизни великолепная актриса Лариса Голубкина… Звезда «Гусарской баллады», «Трое в лодке, не считая собаки», «Трагедия века» и многих других ролей в кино и театре. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким, - пишет Безрукова.

Отметим, Людмила Голубкина умерла в возрасте 85 лет. В последние годы она сильно болела. Актрисе диагностировали онкологию на третьей стадии. Последнее время она передвигалась на инвалидной коляске и почти не вставала с постели.
Фото: Соцсети.
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