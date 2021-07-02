«Уходят великие»: Ирина Безрукова выразила соболезнования близким Владимира Меньшова

Ростовчанка Ирина Безрукова выразила соболезнования близким умершего режиссера Владимира Меньшова. Слова скорби актриса опубликовала на своей странице в «Инстаграме».По словам Безруковой, с режиссером она была знакома лично. Как-то они снимались вместе в фильме «Китайский сервиз».- Съемки проходили на корабле, поэтому мы проводили много времени вместе, - вспомнила Ирина. - Еще гуляли по берегам Волги, обменивались какими-то творческими и личными новостями.Актриса отметила, что Владимир Валентинович всегда находился в хорошем настроении. Он был прекрасным человеком и настоящим профессионалом своего дела.- Соболезную близким Владимира Валентиновича и его семье. И всем нам, кто остался без очередного гения, - написала ростовчанка. - Уходят великие люди.Известный российский и советский режиссер скончался в возрасте 81 года 5 июля после длительной болезни COVID-19. Сотням тысяч людей этот человек знаком по режиссуре фильмов «Любовь и голуби», «Ширли-Мырли», «Москва слезам не верит». Кроме того, Владимир Меньшов озвучивал Гесера в «Ночном дозоре» и мэра Зверополиса в одноименном мультфильме.