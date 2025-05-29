Ирина Безрукова вспомнила, как едва не лишилась ноги из-за укуса ядовитой сколопендры
Ирина Безрукова вспомнила, как едва не лишилась ноги из-за укуса ядовитой сколопендры. Об этом она рассказала представителям СМИ.
По словам актрисы, после укуса нога приобрела тёмно-малиновый оттенок и перестала помещаться в обувь.
— На проекте «Последний герой» меня хотели отправить в клинику на Филиппинах, но там условия были слишком простыми, и я отказалась. Восстанавливалась в России. Меня укусила ядовитая сколопендра, и нога была в ужасном состоянии, — рассказала известная актриса.
Врачи оказали необходимую помощь, и состояние Ирины улучшилось.
В 2019 году Ирина Безрукова участвовала в телешоу «Последний герой».