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Ирина Безрукова вспомнила, как едва не лишилась ноги из-за укуса ядовитой сколопендры

Ирина Безрукова вспомнила, как едва не лишилась ноги из-за укуса ядовитой сколопендры
Ирина Безрукова вспомнила, как едва не лишилась ноги из-за укуса ядовитой сколопендры. Об этом она рассказала представителям СМИ.

По словам актрисы, после укуса нога приобрела тёмно-малиновый оттенок и перестала помещаться в обувь.

— На проекте «Последний герой» меня хотели отправить в клинику на Филиппинах, но там условия были слишком простыми, и я отказалась. Восстанавливалась в России. Меня укусила ядовитая сколопендра, и нога была в ужасном состоянии, — рассказала известная актриса.

Врачи оказали необходимую помощь, и состояние Ирины улучшилось.

В 2019 году Ирина Безрукова участвовала в телешоу «Последний герой».
Фото: соцсети Ирина Безрукова
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