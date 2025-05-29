Фото: соцсети Ирина Безрукова

Ирина Безрукова вспомнила, как едва не лишилась ноги из-за укуса ядовитой сколопендры. Об этом она рассказала представителям СМИ.По словам актрисы, после укуса нога приобрела тёмно-малиновый оттенок и перестала помещаться в обувь.— На проекте «Последний герой» меня хотели отправить в клинику на Филиппинах, но там условия были слишком простыми, и я отказалась. Восстанавливалась в России. Меня укусила ядовитая сколопендра, и нога была в ужасном состоянии, — рассказала известная актриса.Врачи оказали необходимую помощь, и состояние Ирины улучшилось.В 2019 году Ирина Безрукова участвовала в телешоу «Последний герой».