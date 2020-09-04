Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала, как поборола застенчивость

Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова рассказала, как ей удалось побороть застенчивость. По словам актрисы, еще с детских лет она была чересчур стеснительной.Артистка не могла первой начать разговор, а в новой компании старалась быть незаметной и не привлекать к себе много внимания. Чтобы стать увереннее, Безрукова начала работать над собой.«Я стала увереннее в себе, но от этого не перестала уважать чужие границы и право выбора другого человека», – написала в микроблоге экс-супруга Сергея Безрукова.