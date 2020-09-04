Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала, как поборола застенчивость

Ростовчанка Ирина Безрукова рассказала, как поборола застенчивость
Уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова рассказала, как ей удалось побороть застенчивость. По словам актрисы, еще с детских лет она была чересчур стеснительной.

Артистка не могла первой начать разговор, а в новой компании старалась быть незаметной и не привлекать к себе много внимания. Чтобы стать увереннее, Безрукова начала работать над собой.

«Я стала увереннее в себе, но от этого не перестала уважать чужие границы и право выбора другого человека», – написала в микроблоге экс-супруга Сергея Безрукова.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.