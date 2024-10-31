Ирина Безрукова рассказала, что в детстве мечтала стать балериной

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Актриса Ирина Безрукова призналась, что в детстве хотела стать балериной. Об этом она сообщила 31 октября в соцсетях.По словам актрисы, с самого детства они всей семьей смотрели телевизор. Там показывали «Лебединое озеро». Увидев грациозных балерин, Безрукова начала повторять их движения перед зеркалом.- Пока я делала одно фуэте, балерина уже оборачивалась вокруг себя 12 раз и неслась дальше. В тот момент я была уверена, что стану балериной, а папа отвечал: «Ни в коем случае! Это очень тяжелая профессия!». Я смотрела на экран и думала: «Да что ж там тяжелого?» - рассказывает Безрукова.Она уговаривала родителей: «Отведите меня на "балерину"», но ее никто не слушал. Но о выбранном призвании Безрукова все же не жалеет.