Ирина Безрукова рассказала, что не верит в правило «не есть после 18:00». Актриса поделилась своим мнением в соцсетях.По её словам, гораздо важнее обращать внимание не на время приёма пищи, а на её качество и количество.Ирина Безрукова отметила, что если человек ложится спать рано, это одно дело, но не всегда понятно, почему нужно голодать, если ужин был в шесть вечера, а спать человек пойдёт позже.Актриса подчеркнула, что если знает, что ляжет спать поздно, то может поесть и в 12 ночи, но при этом выбирает более лёгкие продукты.- Если я знаю, что лягу поздно, могу спокойно поесть и в 12 ночи. Но не всё подряд, конечно. Что-то белковое — например, кусочек курицы (или рыбы на гриле) с листовой зеленью, - подчеркнула Ирина Безрукова.Тем не менее, в своём рационе Ирина Безрукова придерживается некоторых правил. Кисломолочные продукты она предпочитает есть по утрам, а фрукты — в течение дня, отдельно от основных приёмов пищи.