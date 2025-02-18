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Ирина Безрукова предстала перед зрителями в необычном для себя образе

Ирина Безрукова предстала перед зрителями в необычном для себя образе
Ирина Безрукова предстала перед зрителями в необычном для себя образе. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

В спектакле «Пигмалион» актриса исполнила роль миссис Хиггенс. По сюжету, лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс заключил пари с полковником Пикерингом. Условия пари были таковы: за шесть месяцев Хиггинс должен обучить уличную цветочницу Элизу Дулиттл правильному произношению, принятому в высшем обществе, и представить её на светском приёме как герцогиню.

Ирина Безрукова воплотила образ матери Генри Хиггинса, пожилой женщины, которая отличается добротой и справедливостью. В пьесе она обращает внимание на недочёты в поведении и речи Элизы Дулиттл, которую профессор Хиггинс обучает правильному произношению.

Актриса призналась, что ей понравилась эта роль, и она с нетерпением ждёт спектакля.
Фото: соцсети Ирина Безрукова
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