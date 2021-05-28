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Инициативу против закрытия аксайских рынков подписали более 16 тысяч человек

Инициативу против закрытия аксайских рынков подписали более 16 тысяч человек
Петицию против закрытия аксайских рынков подписали более 16 тысяч человек. Предприниматели, продавцы и просто неравнодушные люди продолжают отдавать свои голоса в надежде, что торговля на площадках возобновится.

28 мая несколько десятков предпринимателей приехали в прокуратуру Ростовской области и написали жалобы на действия правоохранителей. Они считали, что перекрытие въездов на рынки незаконны, и пытались добиться "освобождения" территории, хотя бы по тому что это является нарушением техники безопасности. Люди продолжают надеяться, что смогут вернуться на свои рабочие места на рынках "Атлант" и "Алмаз".

Напомним, после рейда силовиков 27 апреля оказалось, что из шести торговых площадок статус рынка имеет только «Классик». Остальные все 30 лет просуществовали незаконно. Теперь тысячи предпринимателей лишились работы. Многим предоставили места в Ростове. Часть торговцев "поселили" в старом аэропорту, еще часть получили места на Темернике.

Происходящее связывали с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых, владевших долями этих рынков.

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