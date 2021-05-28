Инициативу против закрытия аксайских рынков подписали более 16 тысяч человек

Петицию против закрытия аксайских рынков подписали более 16 тысяч человек. Предприниматели, продавцы и просто неравнодушные люди продолжают отдавать свои голоса в надежде, что торговля на площадках возобновится.28 мая несколько десятков предпринимателей приехали в прокуратуру Ростовской области и написали жалобы на действия правоохранителей. Они считали, что перекрытие въездов на рынки незаконны, и пытались добиться "освобождения" территории, хотя бы по тому что это является нарушением техники безопасности. Люди продолжают надеяться, что смогут вернуться на свои рабочие места на рынках "Атлант" и "Алмаз".Напомним, после рейда силовиков 27 апреля оказалось, что из шести торговых площадок статус рынка имеет только «Классик». Остальные все 30 лет просуществовали незаконно. Теперь тысячи предпринимателей лишились работы. Многим предоставили места в Ростове. Часть торговцев "поселили" в старом аэропорту, еще часть получили места на Темернике.Происходящее связывали с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых, владевших долями этих рынков.