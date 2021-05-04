Более 15 тысяч человек подписали петицию против закрытия рынков в Аксае
Петиция против закрытия аксайских рынков набрала более 15 тысяч подписей. Предприниматели, продавцы и просто неравнодушные люди подписывают электронный документ в надежде, что у торговцев не отнимут единственную работу.
Если власти закроют рынки «Овощной», «Строительный», «Атлант» и «Алмаз», они как минимум разорятся. Компенсировать траты на аренду павильонов на якобы незаконных рынках никто не спешит. Власти предложили рабочие места в других точках.
Однако и здесь оказалось много подводных камней. Где брать деньги на новую аренду, непонятно. К тому же выделяют всего по 20 квадратных метров - продавцам крупногабаритных товаров попросту негде будет разместиться. К ним относятся торговцы лодками, велосипедами, шинами, стройматериалами и прочим.
Уже третью неделю люди, исправно платившие налоги и не подозревающие о том, что могут находиться на незаконном рынке, отстаивают свои права.
Напомним, после рейда силовиков 27 апреля оказалось, что из шести торговых площадок статус рынка имеет только «Классик». Остальные все 30 лет просуществовали незаконно. Теперь тысячи предпринимателей лишились работы.
Происходящее связывают с задержанием главы Аксайского района Виталия Борзенко и семьи предпринимателей Бабаевых, владевших долями этих рынков.