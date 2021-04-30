Петиция против закрытия рынков в Аксае набрала уже 10 тысяч подписей

Петиция, созданная одним из предпринимателей против закрытия рынков в Аксае, набрала уже 10 тысяч подписей. Люди продолжают верить, что власти не оставят их без единственной работы.За сутки количество подписавших документ увеличилось на три тысячи человек. Участниками становятся не только владельцы торговых помещений, но и просто неравнодушные люди из разных уголков России.- Хочу, чтобы эти рынки работали! Это социальные места, которые очень нужны людям, - пишет Оксана Лазарева в комментариях.Каждый час количество подписей увеличивается на сотни. Люди надеются, что власти заметят их просьбу, и торговые площадки продолжат свою работу, как и прежде.