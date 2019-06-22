На торги выставили имущество Таганрогского автомобильного завода



Имущество Таганрогского завода выставили на торги за 95 320 368 рублей. Соответствующая информация опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



В сумму имущества ТагАЗа входит цена производственного оборудования. Список включает около 80 наименований. Среди них - всевозможные окрасочные автоматы, конвейеры и другое.



Заявку на участие в конкурсе можно подать до 12 июля. Спустя три дня после проведения торгов начнет снижаться цена. Максимум стоимость имущества завода может снизиться на 50%, то есть до 47 миллионов рублей.



Завод был основан в 1998 году. На фоне кризиса у предприятия появилось много финансовых проблем. Постепенно задолженность «ТагАЗа» достигла 30 миллиардов.