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На торги выставили имущество Таганрогского автомобильного завода

На торги выставили имущество Таганрогского автомобильного завода
Имущество Таганрогского завода выставили на торги за 95 320 368 рублей. Соответствующая информация опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

В сумму имущества ТагАЗа входит цена производственного оборудования. Список включает около 80 наименований. Среди них - всевозможные окрасочные автоматы, конвейеры и другое.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 12 июля. Спустя три дня после проведения торгов начнет снижаться цена. Максимум стоимость имущества завода может снизиться на 50%, то есть до 47 миллионов рублей.

Завод был основан в 1998 году. На фоне кризиса у предприятия появилось много финансовых проблем. Постепенно задолженность «ТагАЗа» достигла 30 миллиардов.

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