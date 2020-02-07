Имущество ростовского «Капиталбанка» продают с молотка



Имущество «Капиталбанка» собираются распродать за 7,5 миллиона рублей. Такие данные сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.



Среди лотов, которые могут уйти с молотка, оказались земельный участок в хуторе Ленинаван, площадь которого составляет 1 297 квадратных метров, жилой дом в Батайске площадью 304 квадратных метра, сортировщик банкнот, кресло руководителя, диван, стол для переговоров и прочая мебель.



Центральный банк отозвал лицензию у «Капиталбанка» еще два года назад, в феврале. Спустя месяц после этого события банк признали банкротом. Тогда представители регулятора отмечали, что организация проводила высокорискованную кредитную политику. Позже был арестован экс-председатель правления Сергей Осипов. Несмотря на необоснованное обвинение, его приговорили к семи годам и шести месяцам колонии.