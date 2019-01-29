Недвижимость «Капиталбанка» собираются распродать за 7,7 млн



Недвижимость «Капиталбанка» собираются распродать за 7 722 000 рублей. Среди выставленных на торги лотов – земельные участки и дома. Такие данные сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.



Известно, что продать планируют участок в хуторе Ленинаван, площадь которого составляет 1 297 квадратных метров. Отмечается, что здесь расположен недостроенный дом.



Другой лот – жилой дом и земля, которые находятся в Батайске. Площадь строения – 302 квадратных метра, участка – 777 квадратов. При этом газо-, водо- и теплоснабжение отсутствуют.



Центральный банк отозвал лицензию у «Капиталбанка» еще два года назад, в феврале. Спустя месяц после этого события банк признали банкротом. Тогда представители регулятора отмечали, что организация проводила высорискованную кредитную политику.