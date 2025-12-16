На Дону имущество банно-прачечного комбината выставили на торги за 51,1 млн рублей

Фото: Торги России

Имущественный комплекс обанкротившегося банно-прачечного комбината в Ростовской области выставлен на торги за 51,1 миллион рублей. Информация об аукционе размещена на сайте Банкрот.Федресурс.С молотка планируется реализовать здания, земельные участки и даже автотранспорт. Всего на торги выставлено семь лотов, общая стартовая стоимость которых составляет 51,1 миллион рублей.Прием заявок на участие в аукционе продлится до 29 января 2026 года. Итоги торгов будут подведены 2 февраля 2026 года, через четыре дня после окончания срока подачи заявок.Речь идет об имущественном комплексе банно-прачечного комбината, расположенного в городе Каменске-Шахтинском. Юридическое лицо было признано несостоятельным (банкротом) с 29 мая 2025 года, когда в отношении него было открыто конкурсное производство. До этого предприятие специализировалось на стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.