Слюсарь заявил, что в основе любых побед лежит единство общества

— На протяжении сотен лет Донской край был перекрестком культур и традиций. Здесь живут представители более 150 национальностей, действуют десятки национально-культурных организаций. В основе любых побед — консолидация общества. Уверен, вместе мы сможем противостоять всем угрозам, сохранить межэтническое согласие и единство в нашем обществе, — сказал врио губернатора.

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В День России 12 июня, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь участвовал в региональном форуме по межэтническим отношениям в Ростове. На мероприятии он обратился к участникам с приветственным словом, отметив, что День России — это главный государственный праздник. Он объединяет всех граждан страны, вне зависимости от их взглядов, национальности и вероисповедания.Юрий Слюсарь отметил, что в годы Великой Отечественной войны Ростовскую область освобождали представители практически всех народов страны. Сегодня на передовой снова сражаются защитники Родины разных национальностей. Глава региона подчеркнул, что наша общая задача — поддерживать их.Глава региона посетил выставки национальных культур. Он обратил внимание на стенды общественных организаций, которые помогают бойцам на фронте и способствуют победе.Джабар Абдул Рафи, президент Фонда помощи жителям Донбасса и военнослужащий 51-й гвардейской Донецкой армии, выразил благодарность и восхищение Россией. Он также гордится службой Родине.Форум объединил четыре тематические секции. Одна из них стала площадкой для заседания экспертного совета юго-западного управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России). В онлайн-формате к обсуждению подключились участники из Луганской Народной Республики и представители ДНР, Запорожской и Херсонской областей.На другой площадке обсуждали тему «Многонациональная дружба на СВО». В мероприятии приняли участие Герой России Алексей Афанасьев, член Общественного совета ФАДН России Рафи Абдул Джабар и ветеран СВО с позывным «Медведь».Кроме того, прошел круглый стол на тему «Межнациональный мир как мост международной общественной дипломатии в сохранении традиционных ценностей и исторического наследия». В обсуждении участвовали представители Армении, Сербии, Беларуси, Абхазии, Казахстана и Киргизии.