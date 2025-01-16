Врио губернатора уволил министра строительства Ростовской области

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь принял отставку министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрия Сильвестрова. Указ Юрий Слюсарь подписал 16 января.Юрий Сильвестров был министром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на протяжении двух лет. До этого замещал должность руководителя Региональной службы государственного строительного надзора.На сайте правительства Ростовской области указано, что врио губернатора освободил министра от занимаемой должности с 1 марта. Временно исполнять его обязанности будет заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.