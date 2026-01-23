Новости
Хоккеист «Ростова» Никита Димитров вернулся в состав донской команды после травмы

Хоккеист «Ростова» Никита Димитров вернулся в состав донской команды после травмы. После длительного перерыва игрок присоединился к матчу с «Магниткой».

Защитник перестал принимать участие в играх с «кондорами» с 30 ноября. Вторая травма в сезоне-2025/2026 стала причиной его отсутствия. На восстановление понадобилось около полутора месяцев.

- Физически тяжеловато было снова вливаться в тренировочный процесс: большая пауза получилась у меня. Родные, близкие и партнеры по команде много поддерживали, поэтому морально было не так тяжело, - сообщил Никита Димитров.


Отметим, что в матче с «Магниткой», который состоялся 22 января, «Ростов» одержал победу. Дончане обыграли противников со счетом 3:2. Возможно, с восстановившимся Никитой Димитровым шанс на будущие победы у команды только возрастет.
Фото: ХК «Ростов»
