Фото: ХК Ростов

В выездном матче с «Магниткой» ХК «Ростов» вырвал победу. Игра состоялась 22 января в Магнитогорске в рамках ВХЛ.В стартовом отрезке матча «Ростов» открыл счёт благодаря точному броску Олега Седанцова — 1:0. Однако «Магнитка» быстро отыгралась, и игра перешла в равный счёт. Во втором периоде команды обменялись голами, доведя счёт до 2:2. Решающую шайбу в третьем периоде забросил Алексей Прохоров, принеся победу «Ростову».Несмотря на попытки удержать ничью, играя вшестером, «Магнитка» не смогла переломить ход игры. «Ростов» одержал победу, заработав очки в четырёх из пяти последних матчей.