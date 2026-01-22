Новости
В выездном матче с «Магниткой» ХК «Ростов» вырвал победу

В выездном матче с «Магниткой» ХК «Ростов» вырвал победу
В выездном матче с «Магниткой» ХК «Ростов» вырвал победу. Игра состоялась 22 января в Магнитогорске в рамках ВХЛ.

В стартовом отрезке матча «Ростов» открыл счёт благодаря точному броску Олега Седанцова — 1:0. Однако «Магнитка» быстро отыгралась, и игра перешла в равный счёт. Во втором периоде команды обменялись голами, доведя счёт до 2:2. Решающую шайбу в третьем периоде забросил Алексей Прохоров, принеся победу «Ростову».

Несмотря на попытки удержать ничью, играя вшестером, «Магнитка» не смогла переломить ход игры. «Ростов» одержал победу, заработав очки в четырёх из пяти последних матчей.
Фото: ХК Ростов
