Василий Голубев смягчил ограничения для большинства городов и районов Ростовской области

Губернатор Ростовской области подписал документ о смягчении ограничений, связанных с коронавирусом, для большинства районов и городов региона. Соответствующее постановление Василий Голубев подписал 11 февраля.Согласно поправкам в постановление № 272 в спортивных залах, а также в театрах и кинотеатрах разрешена вместимость зрителей до 50%. На территории ТЦ разрешена работа фуд-кортов, а также снят запрет на работу ледовых катков в торговых центрах.Помимо этого, поправки в постановление говорят о возможности функционирования городских ярмарок. Кроме того, в полном объёме возобновляется оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Также будет возможен прием граждан у чиновников. Однако пока встречи будут проводиться преимущественно в видеоформате, а личные встречи - при соблюдении необходимых норм.Все эти ограничения будут сняты с 15 февраля. Их снятие коснется только тех районов, которые находятся в «желтой» и «зеленой» зонах по коронавирусу. Послабления не будут касаться жителей таких районов, как Гуково, Зверево, Боковский, Егорлыкский, Зерноградский, Обливский, Ремонтненский, Тарасовский и Тацинский районы.