Губернатор Ростовской области отменил еще часть коронавирусных ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил еще часть коронавирусных ограничений. Об этом 3 сентября сообщили в правительств донского региона.Так, со следующей недели на Дону вновь открыты заведения общепита в ТРЦ. Заполняемость залов в театрах и кинозалах увеличена до 50%. Справка о вакцинации, документ, подтверждающий наличие антител, или свежий ПЦР-тест все еще требуются.На «Ростов Арене» допустимое количество зрителей возросло до 25% заполняемости стадиона. Так, предстоящий матч «желто-синих» с «Краснодаром» пройдет, учитывая новое постановление. А значит, в скором времени количество билетов увеличится.Вновь возобновлена плановая медицинская помощь. Разрешены профосмотры и диспансеризация. При этом заполняемость стационаров не должна превышать 50%.Кроме того, упразднены рекомендации по переводу 30% сотрудников на дистанционку. Теперь работа на дому рекомендуется только пенсионерам.Напомним, со 2 сентября коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 0,99. Возможно, новое послабление ограничений связано именно с этим.