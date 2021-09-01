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Губернатор Ростовской области отменил еще часть коронавирусных ограничений

Губернатор Ростовской области отменил еще часть коронавирусных ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил еще часть коронавирусных ограничений. Об этом 3 сентября сообщили в правительств донского региона.

Так, со следующей недели на Дону вновь открыты заведения общепита в ТРЦ. Заполняемость залов в театрах и кинозалах увеличена до 50%. Справка о вакцинации, документ, подтверждающий наличие антител, или свежий ПЦР-тест все еще требуются.

На «Ростов Арене» допустимое количество зрителей возросло до 25% заполняемости стадиона. Так, предстоящий матч «желто-синих» с «Краснодаром» пройдет, учитывая новое постановление. А значит, в скором времени количество билетов увеличится.

Вновь возобновлена плановая медицинская помощь. Разрешены профосмотры и диспансеризация. При этом заполняемость стационаров не должна превышать 50%.

Кроме того, упразднены рекомендации по переводу 30% сотрудников на дистанционку. Теперь работа на дому рекомендуется только пенсионерам.

Напомним, со 2 сентября коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области упал до 0,99. Возможно, новое послабление ограничений связано именно с этим.

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