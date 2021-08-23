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Губернатор Ростовской области ослабил коронавирусные ограничения

Губернатор Ростовской области ослабил коронавирусные ограничения

В Ростовской области ослабили коронавирусные ограничения. Об этом сообщили в правительстве донского региона 25 августа.

Ограничение посещаемости общепитов отменили. Однако справку о вакцинации, наличии антител или свежий ПЦР-тест все еще нужен. Летние веранды теперь открыты для всех желающих.

Также скорректировали наличие зрителей на спортивных мероприятиях. Теперь на спортивные игры будут пускать 1 000 человек, если зал будет заполнен меньше чем наполовину. На «Ростов Арене» допускается до 5 тысяч зрителей. При этом у посетителей должен быть с собой один из трех документов, в том числе у детей.

Так как вакцинироваться детям нельзя, ребенку придется или сделать тест, или доказать, что он уже переболел. На «Ростов Арену» дети допускаются в свободном режиме. Кроме того, детям разрешили участвовать в спортивных соревнованиях и ходить в фитнес-залы. Но только при наличии одного из двух документов.

Открыты закрытые аквапарки и бассейны. Теперь там, как и в фитнес-центрах, снизили норму заполняемости с 10 до 4 квадратных метров на человека. Также вновь работают сауны и бани. Там тоже надо будет предъявить один из трёх заветных документов.

Кроме того, вернули «островки» в ТЦ и аттракционы в парках культуры.

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