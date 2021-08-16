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В Ростовской области собираются снять часть ограничений с общепита

В Ростовской области собираются снять часть ограничений с общепита

В Ростовской области собираются снять часть ограничений с общепита. Об этом заявил замгубернатора региона Виктор Гончаров 18 августа.

В правительстве уже составили документ с новыми правками постановления. Его оправили на согласование губернатору области Василию Голубеву. Уже сейчас известно, что планируется разрешить 100% заполняемость летних веранд.

- Послабление для мест общественного питания произойдет, когда прирост заболевания начнет снижаться. Уже сейчас мы наблюдаем положительную тенденцию. Если в ближайшие дни не будет резких всплесков роста инфицированных, новые меры могут вступить в силу, - заявил Виктор Гончаров.

Также о смягчении ограничений высказался губернатор донского региона. По словам Василия Голубева, помимо ослабления противокороновирусных мер, в правительстве обсуждают новые методы поддержки бизнеса. В первую очередь, инициативы будут направлены на тех предпринимателей, которые строго соблюдали предписания постановления.

Напомним, с 4 августа в Ростовской области действуют дополнительные коронавирусные ограничения. Так, в донском регионе запрещены зрители на спортивных мероприятиях, закрыты ТРЦ, заполняемость фитнес-залов, заведений общепита, кинотеатров и других мест массового скопления людей ограничено до 30%. Более того, эти и многие другие места открыты для посещения только людям со справкой о вакцинации, о наличии антител или свежего отрицательного ПЦР-теста.

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