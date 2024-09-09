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Губернатор Ростовской области наградил премиями спортсменов и их тренеров

Губернатор Ростовской области наградил премиями спортсменов и их тренеров
Губернатор Василий Голубев утвердил распоряжение о выплате премий спортсменам сборных команд Ростовской области по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также их тренерам. Награды присуждены за завоевание медалей на чемпионатах России 2024 года.

Премии в размере от 70 до 110 тысяч рублей получат спортсмены, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали, а также их наставники. Всего в этом году донские спортсмены принесли региону 44 золотых, 34 серебряных и 32 бронзовых медали на национальных чемпионатах по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским дисциплинам.
Фото: Про Ростов.
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