Губернатор Ростовской области наградил премиями спортсменов и их тренеров

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Губернатор Василий Голубев утвердил распоряжение о выплате премий спортсменам сборных команд Ростовской области по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также их тренерам. Награды присуждены за завоевание медалей на чемпионатах России 2024 года.Премии в размере от 70 до 110 тысяч рублей получат спортсмены, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали, а также их наставники. Всего в этом году донские спортсмены принесли региону 44 золотых, 34 серебряных и 32 бронзовых медали на национальных чемпионатах по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским дисциплинам.