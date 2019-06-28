Группа «Каста» снова поддержала арестованного главного архитектора Ростова



Группа «Каста» снова поддержала арестованного главного архитектора Ростова. Известные рэперы опубликовали на своем YouТube-канале видео, в котором рассказали о деле Романа Илюгина.



По словам исполнителей, дело архитектора связано с проблемой обманутых дольщиков. Они поведали, что Илюгина обвинили в незаконной выдаче разрешений на строительство двух домов. Позже застройщик нарушил условия документа. На месте одного из домов была построена автозаправка. Авторы обращения также утверждают, что назначенную следствием экспертизу некорректно проводить в отношении главного архитектора.



– В экспертизе поднимается вопрос о том, не нарушил ли он Градостроительный кодекс и санитарные нормы при составлении схемы планировочной организации этого земельного участка. Но главный архитектор не занимается составлением этого плана, – высказались рэперы.



Участники коллектива назвали обвинение в отношении Илюгина абсурдом. Они считают, что архитектора судят за честно выполненную работу.



Напомним, Романа Илюгина задержали в феврале. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что он незаконно выдал разрешения на строительство двух объектов. При этом для возведения второго были привлечены деньги дольщиков. Таким образом были похищены средства на сумму 35 млн рублей.