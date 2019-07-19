Главного архитектора Ростова Романа Илюгина отправили под домашний арест



Меру пресечения изменили главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину. Соответствующее решение огласили на заседании Ворошиловского районного суда, которое прошло 22 июля. Минимум до 11 августа чиновник будет находиться под домашним арестом.



Напомним, Илюгин подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2014-м и 2015 году, будучи архитектором Ворошиловского района, он выдал незаконное разрешение на строительство двух зданий. В возведении одного из них участвовали средства дольщиков. В итоге горожане в общей сложности лишились 35 миллионов рублей. К тому же здание не соответствовало нормативам.



Чиновника взяли под стражу в феврале 2019 года. Тогда же задержали главного архитектора Мартыновского района Александра Корчигу и главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского.



Роман Илюгин всё это время находился в СИЗО. Сейчас он отправился под домашний арест минимум до 11 августа 2019 года.