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Главного архитектора Ростова Романа Илюгина отправили под домашний арест

Главного архитектора Ростова Романа Илюгина отправили под домашний арест
Меру пресечения изменили главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину. Соответствующее решение огласили на заседании Ворошиловского районного суда, которое прошло 22 июля. Минимум до 11 августа чиновник будет находиться под домашним арестом.

Напомним, Илюгин подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2014-м и 2015 году, будучи архитектором Ворошиловского района, он выдал незаконное разрешение на строительство двух зданий. В возведении одного из них участвовали средства дольщиков. В итоге горожане в общей сложности лишились 35 миллионов рублей. К тому же здание не соответствовало нормативам.

Чиновника взяли под стражу в феврале 2019 года. Тогда же задержали главного архитектора Мартыновского района Александра Корчигу и главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского.

Роман Илюгин всё это время находился в СИЗО. Сейчас он отправился под домашний арест минимум до 11 августа 2019 года.

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