В Ростове начались слушания по делу главного архитектора города Илюгина



В Ростове-на-Дону начался суд над главным архитектором города Романом Илюгиным. Первое заседание в Ворошиловском районном суде состоялось 3 октября. Его обвиняют по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий». На первом слушании свои доводы представила сторона обвинения. Отметим, что Илюгин свою вину не признаёт.



По версии следствия, подсудимый является фигурантом дела о незаконном строительстве домов. В период с 2014-го по 2015 год он занимал должность архитектора Ворошиловского района. Застройщики получили разрешение на строительство частных домов на улицах Вятской и Ленина, однако вместо этого возвели многоквартирный дом и автосервис. По мнению правоохранителей, Илюгин знал о незаконном строительстве, но закрыл это глаза.



Сторона защиты уверена, что в обязанности главного архитектора не входил контроль за возведением домов. По факту нелегальной застройки было направлено обращение в суд. Многоэтажку и автосервис снесли. В феврале 2019 года Романа Илюгина задержали. До июля он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.



Первое заседание состоялось 3 октября. Следующее слушание назначено на 17 октября. В указанный день Илюгин будет давать показания.