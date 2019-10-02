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В Ростове начались слушания по делу главного архитектора города Илюгина

В Ростове начались слушания по делу главного архитектора города Илюгина
В Ростове-на-Дону начался суд над главным архитектором города Романом Илюгиным. Первое заседание в Ворошиловском районном суде состоялось 3 октября. Его обвиняют по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий». На первом слушании свои доводы представила сторона обвинения. Отметим, что Илюгин свою вину не признаёт.

По версии следствия, подсудимый является фигурантом дела о незаконном строительстве домов. В период с 2014-го по 2015 год он занимал должность архитектора Ворошиловского района. Застройщики получили разрешение на строительство частных домов на улицах Вятской и Ленина, однако вместо этого возвели многоквартирный дом и автосервис. По мнению правоохранителей, Илюгин знал о незаконном строительстве, но закрыл это глаза.

Сторона защиты уверена, что в обязанности главного архитектора не входил контроль за возведением домов. По факту нелегальной застройки было направлено обращение в суд. Многоэтажку и автосервис снесли. В феврале 2019 года Романа Илюгина задержали. До июля он находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.

Первое заседание состоялось 3 октября. Следующее слушание назначено на 17 октября. В указанный день Илюгин будет давать показания.

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