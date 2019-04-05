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Главного архитектора Ростовской области оставили под домашним арестом ещё на месяц

Главного архитектора Ростовской области оставили под домашним арестом ещё на месяц
Фото: Note.taable.com

Алексея Полянского, главного архитектора Ростовской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий, оставили под домашним арестом. Об этом 9 апреля сообщили в Советском районном суде.

Судебное заседание по продлению меры пресечения прошло в Советском районном суде 8 апреля. Подозреваемого было решено оставить под домашним арестом ещё на месяц.

Напомним, главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского, а также главного архитектора Ростова Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района задержали в феврале. Все трое подозреваются в превышении должностных полномочий.

Задержанные подозреваются в превышении должностных полномочий, связанных со строительством многоквартирных домов. Как считает следствие, чиновники незаконно выдавали разрешения на строительство многоквартирных домов. В результате пострадали более 60 дольщиков.

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