Граждан в возрасте от 46 лет – больше половины среди заразившихся COVID-19 за сутки в Ростовской области

Более половины заразившихся вирусом COVID-19 за последние сутки в Ростовской области составляют граждане в возрасте от 46 до 65 лет – 71 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве.Новыми заразившимися коронавирусом на территории Дона стали 133 жителя, из которых 35 – это люди от 18 до 45 лет, 18 – от 66 до 79 лет, а также четыре ребенка. За минувшие 24 часа опасный вирус также подхватили пять граждан старше 80 лет. Люди этой возрастной категории, как правило, тяжелее всех переносят инфекцию.На Дону уже 17 060 человек подхватили COVID-19. Умерли от инфекции 354 пациента.