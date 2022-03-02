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Границу с Ростовской областью пересекли еще восемь тысяч жителей ЛДНР

Границу с Ростовской областью пересекли еще восемь тысяч жителей ЛДНР
Более восьми тысяч беженцев Донбасса пересекли границу с Ростовской областью за последние сутки. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе регионального ПУ ФСБ России.

Всех прибывших размещают во временных пунктах. Там людям дают одежду, горячую еду и все необходимое. Граждане ЛДНР могут обратиться не только за медицинской, но и за психологической помощью. Также беженцам помогают материально - разовые выплаты по 10 тысяч рублей получили уже большинство прибывших.

Всего с начала эвакуации из Луганской и Донецкой Народных Республик прибыли более 100 тысяч человек. В первую очередь из ЛДНР вывозили детей, женщин и стариков. Многие из них остались в Ростовской области, часть же уехала в другие регионы России.
Фото: DonDay.ru.
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