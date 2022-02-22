Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Границу с донским регионом за сутки пересекли более 4,7 тысячи беженцев из ЛДНР

Границу с донским регионом за сутки пересекли более 4,7 тысячи беженцев из ЛДНР

Границу с Ростовской областью за прошедшие сутки пересекли более 4 700 жителей Донбасса. Об этом 26 февраля сообщает ПУ ФСБ России по донскому региону.

Эвакуированных поселили во временных пунктах размещения. Им предоставили еду и питье, одежду а также психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, они получили выплаты по десять тысяч рублей. Средства поступают на счета граждан из ЛДНР.

Массовая эвакуация началась 18 февраля, после официального выступления глав ДНР и ЛНР. В первую очередь вывозили детей, женщин и пожилых людей.
Фото: правительство Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.