Границу с донским регионом за сутки пересекли более 4,7 тысячи беженцев из ЛДНР

Фото: правительство Ростовской области.

Границу с Ростовской областью за прошедшие сутки пересекли более 4 700 жителей Донбасса. Об этом 26 февраля сообщает ПУ ФСБ России по донскому региону.Эвакуированных поселили во временных пунктах размещения. Им предоставили еду и питье, одежду а также психологическую и медицинскую помощь. Кроме того, они получили выплаты по десять тысяч рублей. Средства поступают на счета граждан из ЛДНР.Массовая эвакуация началась 18 февраля, после официального выступления глав ДНР и ЛНР. В первую очередь вывозили детей, женщин и пожилых людей.