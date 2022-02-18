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Границу Ростовской области с ЛДНР пересекли более 30 тысяч человек

Границу Ростовской области с ЛДНР пересекли более 30 тысяч человек
Границу Ростовской области с ЛНР и ДНР за сутки пересекли 30 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по донскому региону.

Часть граждан осталась в Ростовской области, другая часть отправилась дальше в регионы России. На Дону насчитывают 6,5 тысячи беженцев. Их разместили в детских лагерях, на базах отдыха и в пансионатах.

Беженцы продолжают получать материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. 19 февраля из бюджета выплаты получили 100 человек.
Фото: Rostov.ru
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