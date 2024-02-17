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Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания табачной фабрики братьев Асланиди

Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания табачной фабрики братьев Асланиди
Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания табачной фабрики братьев Асланиди. Информацию об этом опубликовали в Едином государственном реестре заключений.

В 1874 году братьями Иваном Христофоровичем и Ахиллесом Христофоровичем Асланиди была основана табачная фабрика. В 1913 году это здание приобрело акционерное общество «В. И. Асмолов и К». В 1920 году там разместилась клиника глазных болезней. В начале 1950-х годов бывшую фабрику отремонтировали и передали городской больнице. В 1962 году там была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1920 г. по 1952 г. жил и работал выдающийся ученый-офтальмолог профессор К. X. Орлов». Постановлением главы Администрации Ростовской области 9 октября 1998 года здание табачной фабрики братьев Асланиди было взято под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

Сейчас здание занимает один из корпусов больницы № 8. Жители не единожды жаловались на плохое состояние больницы, обшарпанные стены и трещины. Зданию со 100-летней историей необходим срочный ремонт.
Фото: Яндекс Карты.
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