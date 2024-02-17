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Госэкспертиза одобрила проект капремонта здания табачной фабрики братьев Асланиди. Информацию об этом опубликовали в Едином государственном реестре заключений.В 1874 году братьями Иваном Христофоровичем и Ахиллесом Христофоровичем Асланиди была основана табачная фабрика. В 1913 году это здание приобрело акционерное общество «В. И. Асмолов и К». В 1920 году там разместилась клиника глазных болезней. В начале 1950-х годов бывшую фабрику отремонтировали и передали городской больнице. В 1962 году там была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме с 1920 г. по 1952 г. жил и работал выдающийся ученый-офтальмолог профессор К. X. Орлов». Постановлением главы Администрации Ростовской области 9 октября 1998 года здание табачной фабрики братьев Асланиди было взято под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.Сейчас здание занимает один из корпусов больницы № 8. Жители не единожды жаловались на плохое состояние больницы, обшарпанные стены и трещины. Зданию со 100-летней историей необходим срочный ремонт.