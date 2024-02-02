Госэкспертиза одобрила проект капремонта фонтана «Орфей» в Ростове

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В Ростове капитально отремонтируют фонтан «Орфей». Согласно данным на сайте ЕГРЗ, документация получила положительное заключение специалистов.Один из самых старейших фонтанов установлен на Большой Садовой, 172А. Объект «Орфей» открыли в 1935 году вместе с филармонией. Большой популярностью у местных жителей ранее он не пользовался. Однако после реконструкции он все же получил свое признание. В 2006 году на фонтан была установлена скульптура мифического Орфея.Застройщиком проекта стало управление благоустройства и лесного хозяйства администрации Ростова. В течении какого времени фонтан восстановят, пока неизвестно.Напомним, ранее проект капремонта фонтана «Лиры» прошел гоэкспертизу. Он расположен на улице Пушкинской (пересечение с Нахичеванским переулком).