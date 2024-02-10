Госэкспертиза одобрила капремонт в доходном доме в центре Ростова

Фото: гугл.карты (Viktor H.)

Госэкспертиза одобрила проект капремонта в доходном доме М. Б. Геронимус. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.В здании проведут ремонт систем автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре. Все это направлено на сохранения памятника истории и культуры. Когда именно собираются проводить работы, пока неизвестно.Доходный дом М. Б. Геронимус находится на улице Пушкинской, 31А. В четырехэтажном здании, построенном в начале XX века, сейчас располагается поликлиника № 8. Информацию о владельце, истории постройки и архитекторе найти непросто. В постановлении главы Ростовской области от 1998 года дом признали памятником истории и культуры. Вероятно, позже этот статус переименовали в «объект культурного наследия» регионального значения. В 2018-м году областное правительство утвердило границы территории особняка, а через год установило охранную зону.Примечательно, что работы по сохранению ОКН планируют проводить в доходном доме, о котором почти никто не слышал. В то время как другие дома врачей, историков, купцов и других известных личностей в Ростове годами разрушаются от бездействия властей.Не исключено, что здание не попало на повестку дня градозащитников и общественников, так как не привлекало к себе внимание горожан падающими стенами и рассыпающимся фасадом. Судя по фото, за состоянием особняка хорошо следят и своевременно принимают необходимые меры. Однако чья это заслуга, — медучреждения или чиновников, — не ясно.