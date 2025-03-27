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Госэкспертиза отклонила проект строительства водопроводных сетей в Целинском районе

Госэкспертиза отклонила проект строительства водопроводных сетей в Целинском районе
Государственная экспертиза отклонила проект строительства водопроводных сетей в Целинском районе Ростовской области. Информация была опубликована на портале Единого государственного реестра заключений.

Согласно проекту, работы должны пройти в селах Ольшанка, Богдановка и Васильевка. В техническом задании сказано, что там планируют проложить водоводы, построить насосные станции и возвести другие объекты.

Конкурс на разработку документации выиграло ООО «Новый проект» из Ростова-на-Дону. Сумма контракта составила более 43 миллионов рублей.

После того как проект не прошел госэкспертизу, потребуется исправить все недочеты, чтобы получить положительное заключение.
Фото для иллюстрации: Правительство Ростовской области
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