Госэкспертиза отклонила проект строительства водопроводных сетей в Целинском районе

Фото для иллюстрации: Правительство Ростовской области

Государственная экспертиза отклонила проект строительства водопроводных сетей в Целинском районе Ростовской области. Информация была опубликована на портале Единого государственного реестра заключений.Согласно проекту, работы должны пройти в селах Ольшанка, Богдановка и Васильевка. В техническом задании сказано, что там планируют проложить водоводы, построить насосные станции и возвести другие объекты.Конкурс на разработку документации выиграло ООО «Новый проект» из Ростова-на-Дону. Сумма контракта составила более 43 миллионов рублей.После того как проект не прошел госэкспертизу, потребуется исправить все недочеты, чтобы получить положительное заключение.