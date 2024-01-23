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Госэкспертиза одобрила капремонт пассажирских причалов в Ростове

Госэкспертиза одобрила капремонт пассажирских причалов в Ростове
Капитальный ремонт пассажирских причалов в Ростове одобрила госэкспертиза. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.
В Ростове капитально отремонтируют пассажирские причалы, информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ. Данные размещены в реестре 19 января.

По проекту работы проведут в границах: переулок Халтуринский — проспект Буденновский и от восточной границы бывшего хладокомбината № 1 до западной границы старого завода «Красный Дон». Исключением станет участок, который находится на пару метров западнее швартовой тумбы № 19 и тянется до швартовой тумбы № 39.

В качестве застройщика выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова. Проектную документацию разработало АО «Южтрубопроводстройпроект».

Как долго будут реализовывать проект, неизвестно.
Фото: Rostov.ru.
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