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Госэкспертиза одобрила проект капремонта фонтана «Лиры» в Ростове

Госэкспертиза одобрила проект капремонта фонтана «Лиры» в Ростове
В Ростове проект капремонта фонтана «Лиры» на Пушкинской прошел госэкспертизу. По данным на сайте ЕГРЗ, документация получила положительное заключение специалистов.

Многострадальный объект 1970-х годов постройки пытаются вернуть к первозданному виду не первый раз. Все началось с того, что в 2022 году активисты «Том Сойер фест» занялись реставрацией фонтана. Слой за слоем они снимали краску: белую, потом — золотую, а в завершение — розовую плитку (для бассейнов). Когда счистили все покрытие, оказалось, что «Лиры» раньше были облицованы круглой белой мозаикой (смальтой).

Волонтеры собрали на реставрацию объекта порядка 300 тысяч рублей и смогли вернуть первозданный облик фонтану спустя несколько месяцев. Однако этого восстановления властям города показалось недостаточно. Теперь за дело взялись чиновники. Проект новой реставрации уже одобрен, осталось найти подрядчика и выделить на все это деньги. Сколько потребуется средств и времени, неизвестно. Еще один немаловажный вопрос: насколько это необходимо? После работы волонтеров повторная реставрация кажется лишь поводом для отмывания бюджетных денег.
Фото: соцсети (тг Лена и домики).
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