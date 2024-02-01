Госэкспертиза одобрила проект капремонта фонтана «Лиры» в Ростове
В Ростове проект капремонта фонтана «Лиры» на Пушкинской прошел госэкспертизу. По данным на сайте ЕГРЗ, документация получила положительное заключение специалистов.
Многострадальный объект 1970-х годов постройки пытаются вернуть к первозданному виду не первый раз. Все началось с того, что в 2022 году активисты «Том Сойер фест» занялись реставрацией фонтана. Слой за слоем они снимали краску: белую, потом — золотую, а в завершение — розовую плитку (для бассейнов). Когда счистили все покрытие, оказалось, что «Лиры» раньше были облицованы круглой белой мозаикой (смальтой).
Волонтеры собрали на реставрацию объекта порядка 300 тысяч рублей и смогли вернуть первозданный облик фонтану спустя несколько месяцев. Однако этого восстановления властям города показалось недостаточно. Теперь за дело взялись чиновники. Проект новой реставрации уже одобрен, осталось найти подрядчика и выделить на все это деньги. Сколько потребуется средств и времени, неизвестно. Еще один немаловажный вопрос: насколько это необходимо? После работы волонтеров повторная реставрация кажется лишь поводом для отмывания бюджетных денег.