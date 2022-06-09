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В фонтане «Лиры» на Пушкинской в Ростове нашли полувековую мозаику

В фонтане «Лиры» на Пушкинской в Ростове нашли полувековую мозаику
В Ростове стартовали реставрационные работы фонтана «Лиры» на улице Пушкинской. Первые слои краски волонтеры вместе с неравнодушными горожанами начали снимать 11 июня.

Восстановлением памятника занимается сообщество активистов «Том Сойер Фест». Его организатор Дарья Максимович рассказала, что фонтану «Лиры» - почти 50 лет. Сейчас он загрунтован белой краской, с виду и не скажешь, что он мозаичный. Но, как выяснили волонтеры в процессе изучения объекта, в первозданном виде фонтан украшала белая круглая мозаика – смальта, похожая на чешуйки. Уже в 2000 годах ее перекрыли новой розовой плиткой, которую в основном используют при отделке бассейна. А после «Лиры» и вовсе закрасили – сначала золотой краской, потом белой.

В ближайшие дни волонтеры будут очищать «Лиры» от слоя белой грунтовки. Затем доберутся до исторической плитки 70-х годов прошлого столетия.

- Мы не собираемся накладывать новую плитку, доберемся до смальты, почистим, а где надо, добавим, восстановим. Чистить будем специальными нейлоновыми щетками, - рассказала о процессе реставратор Марина Яблонская.

Чтобы вернуть фонтану прежний вид, потребуется 280 тысяч рублей. Волонтеры организовали сбор, но нужная сумма пока не собрана. Тем не менее работа потихоньку идет, а к 4 сентября уникальный объект Ростова уже сдадут.
Фото: Rostov.ru.
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