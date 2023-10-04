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Почти 70 миллионов рублей выделят на консервацию Ростовского цирка

Почти 70 миллионов рублей выделят на консервацию Ростовского цирка
В Ростове в здании Ростовского цирка проведут противоаварийные работы на 68,9 миллиона рублей. Информацию об этом разместили на сайте государственных закупок.

В июне здание цирка оккупировали бойцы ЧВК Евгения Пригожина. В воротах объекта культурного наследия застрял танк. Однако он и без этого давно нуждался в реставрации, задолго до гостей из зоны СВО.

Цирк работает уже около 65 лет. За это время в здании ни разу не проводили серьезный ремонт. Семь лет назад его собирались отреставрировать, но в итоге так и не начали. А потом проект устарел. В 2022 году новый директор заявил, что первым делом займется вопросом капремонта. И действительно, дело сдвинулось с мертвой точки.

В начале 2023 года уже нашли подрядчика, который разработает новый проект работ. Сам капремонт планируют проводить в три этапа. Это займет порядка трех лет. В планах - сохранить исторический облик здания и интерьер 50-х годов ХХ века.

До момента, когда начнут реставрацию, здание может начать разваливаться. Поэтому солидную сумму выделят еще и на противоаварийные работы. Необходимо укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, линейные швы, усилить перекрытия и провести нашивку досок.
Фото: DonDay.ru.
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