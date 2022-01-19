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ГО и ЧС объявило штормовое предупреждение из-за гололеда и урагана в Ростове

ГО и ЧС объявило штормовое предупреждение из-за гололеда и урагана в Ростове
Управление гражданской обороны и ЧС предупреждает ростовчан о надвигающемся гололеде. Непогода разбушуется в Ростове на выходных.

Синоптики прогнозируют, что с 22 по 23 января в Ростовской области пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Ночью и утром - гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах - гололедица, а в некоторых районах возможны снежные заносы. В субботу также усилится ветер. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

В связи с непогодой водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на дорогах. Из-за плохого сцепления с дорогой риск ДТП увеличивается в разы, поэтому водителям нужно держать дистанцию и соблюдать боковой интервал. Пешеходам нужно переходить дорогу только в разрешенных местах, а на одежде должны быть специальные светоотражающие элементы.

В период ураганного ветра ростовчанам лучше оставаться дома. В случае необходимости выйти на улицу нужно держаться как можно дальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев.

В случае ЧС звоните по номеру: 112.
Фото: vsednr.ru
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