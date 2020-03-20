Главу администрации Первомайского района назначили в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону назначили главу администрации Первомайского района. Валентина Кукина утвердили на посту во время заседания гордумы 24 марта.



Ранее администрацию Первомайского района возглавлял Артур Григорян. Он уволился после громкого скандала — чиновник собирался снести стадион на улице Миронова и построить вместо него школу. Ростовчане выступили против такого решения, ведь тогда дети из спортивного клуба «Квадро» потеряли бы место для тренировок.



Валентин Кукин в 2015 находился на муниципальной службе. В последнее время замещал должность первого заместителя главы Пролетарского района. До этого он руководил отделом муниципальной инспекции администрации Новочеркасска.