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Главу администрации Первомайского района назначили в Ростове-на-Дону

Главу администрации Первомайского района назначили в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону назначили главу администрации Первомайского района. Валентина Кукина утвердили на посту во время заседания гордумы 24 марта.

Ранее администрацию Первомайского района возглавлял Артур Григорян. Он уволился после громкого скандала — чиновник собирался снести стадион на улице Миронова и построить вместо него школу. Ростовчане выступили против такого решения, ведь тогда дети из спортивного клуба «Квадро» потеряли бы место для тренировок.

Валентин Кукин в 2015 находился на муниципальной службе. В последнее время замещал должность первого заместителя главы Пролетарского района. До этого он руководил отделом муниципальной инспекции администрации Новочеркасска.

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