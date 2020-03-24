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В администрации Егорлыкского района назначили нового главу

В администрации Егорлыкского района назначили нового главу
В администрации Егорлыкского района назначили нового главу, сообщает DonDay.ru.

По данным издания, должность занял Анатолий Абрамов. В последние месяцы он работал исполняющим обязанности главы. 23 марта Абрамов официально утвержден на должность.

До этого Анатолий Абрамов трудился заместителем главы Егорлыкского района. Он возглавлял отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Предыдущим главой районной администрации был Павел Павлов. Он исполнял должностные обязанности до конца осени 2019 года.

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