В администрации Егорлыкского района назначили нового главу
В администрации Егорлыкского района назначили нового главу, сообщает DonDay.ru.
По данным издания, должность занял Анатолий Абрамов. В последние месяцы он работал исполняющим обязанности главы. 23 марта Абрамов официально утвержден на должность.
До этого Анатолий Абрамов трудился заместителем главы Егорлыкского района. Он возглавлял отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды.
Предыдущим главой районной администрации был Павел Павлов. Он исполнял должностные обязанности до конца осени 2019 года.