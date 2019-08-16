Трёх глав районов назначили в Ростове





На прошедшем 20 августа заседании городской думы депутаты согласовали назначения глав трёх районов Ростова. Народные избранники утвердили руководителей администраций Кировского, Ленинского и Советского районов.



Так, Кировский район возглавила 48-летняя Наталия Симаченко. В прошлом Наталья Олеговна – учитель физики. Она преподавала в разных школах Ростова, а в 2008 году стала директором гимназии № 36. Карьеру чиновника Симаченко начала в 2012 году, заняв должность заместителя начальника Управления образования Ростова. В 2016 году перешла на работу в администрацию Первомайского района, сначала на должность заместителя главы, затем - первого замглавы.



С 25 июня 2019 года Наталия Симаченко исполняет обязанности главы администрации Кировского района Ростова.



Главой Ленинского района стал 42-летний Владимир Островский. В администрации района работал с 2000-го по 2006 год. Последующие три года занимал различные должности в администрации Ростовской области. После вернулся на работу в администрацию Ленинского района, став заместителем главы. С 2014-го занимал должность первого замглавы. 18 июня 2019 года Владимир Островский назначен исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района.



Самым молодым из вновь назначенных глав стал 39-летний Павел Исаков, возглавивший администрацию Советского района.



Трудиться на муниципальной службе будущий глава начал в 2006 году - в МУП «Теплокоммунэнерго». С 2009-го по 2010 год возглавлял «Дирекцию муниципального имущества и благоустройства Ленинского района». Последующие пять лет работал заместителем главы Ворошиловского района. С января по август 2016 года замещал должность первого заместителя главы администрации Первомайского района, с 16 августа 2016-го - заместителя главы.