Стало известно, чем владеет арестованный глава Новочеркасска Юрий Лысенко

Фото: Юрий Лысенко.

Выяснились скромные доходы главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Об этом свидетельствует декларация на сайте гордумы.По данным за 2021 год, Юрий Лысенко владеет квартирой площадью 79,1 квадратного метра, общей 1/2 долевой квартиры (84,6 квадратного метра), а также двумя гаражами площадью 22,3 квадрата, 22,1 квадрата и нежилым помещением (61 квадратный метр). Водит глава «Фольксваген Тигуан». Годовой доход оценивается в 2 062 091 рубль.Супруге главы принадлежат общая 1/2 долевая квартиры (59,9) и «Митсубиси Эклипс Кросс». Ежегодный доход супруги оценивается в 38 256 рублей.В связи с началом специальной военной операции сведения о доходах чиновники не предоставляют публично. Вероятно, за несколько лет они могли измениться.Напомним, на главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2024 году он через своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей. Чиновника задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.