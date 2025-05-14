Стало известно, чем владеет арестованный глава Новочеркасска Юрий Лысенко
Выяснились скромные доходы главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Об этом свидетельствует декларация на сайте гордумы.
По данным за 2021 год, Юрий Лысенко владеет квартирой площадью 79,1 квадратного метра, общей 1/2 долевой квартиры (84,6 квадратного метра), а также двумя гаражами площадью 22,3 квадрата, 22,1 квадрата и нежилым помещением (61 квадратный метр). Водит глава «Фольксваген Тигуан». Годовой доход оценивается в 2 062 091 рубль.
Супруге главы принадлежат общая 1/2 долевая квартиры (59,9) и «Митсубиси Эклипс Кросс». Ежегодный доход супруги оценивается в 38 256 рублей.
В связи с началом специальной военной операции сведения о доходах чиновники не предоставляют публично. Вероятно, за несколько лет они могли измениться.
Напомним, на главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2024 году он через своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и оказания услуг в виде строительства на нём жилого дома на общую сумму более 8 миллионов рублей. Чиновника задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.