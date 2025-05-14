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Главу администрации Новочеркасска отправили в изолятор временного содержания

Главу администрации Новочеркасска отправили в изолятор временного содержания
Главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко отправили в ИВС. Вместе с ним отправился и его подчиненный Любим Белов. Об этом сообщает Donday. 

По версии следствия, Лысенко и Белов были сообщниками в процессе получения взятки. Юрий Лысенко получил сумму в размере восьми миллионов рублей. Взамен он должен был помочь застройщику в строительстве школы. 

В результате чиновника задержали 13 мая. Ближайшие 72 часа сообщники проведут в ИВС. За это время следователи должны успеть подать на них в суд. Вероятно, их могут поместить в СИЗО.
Фото: соцсети
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