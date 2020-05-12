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Главный прокурор Ростовской области за год заработал 3,5 млн рублей

Главный прокурор Ростовской области за год заработал 3,5 млн рублей
Прокуратура Ростовской области опубликовала сведения о доходах. В документе говорится, в частности, сколько за 2019 год заработали главный прокурор региона и его заместитель.

Так, Юрий Баранов заработал 3 541 844 рублей, что на полмиллиона больше, чем в 2018-м. У него в индивидуальной собственности находятся два гаража, земельный участок, жилой дом, в пользовании — квартира. Его супруга за год получила 59 тысяч рублей, у неё в собственности есть квартира и автомобиль «Мерседес Бенц GLK 300 4 Мatik», в пользовании — ещё одна квартира.

Первый заместитель главного прокурора Андрей Сысоенков заработал почти 5 миллионов рублей, его супруга — около 740 тысяч. У них в пользовании имеется квартира площадью более 113 квадратных метров, у жены — машина «Фиат Гранде Пунто».

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