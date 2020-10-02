Главный архитектор Ростова написал заявление об уходе с должности
Роман Илюгин ушел с должности директора департамента архитектуры и градостроительства донской столицы. Главный архитектор Ростова уволился по собственному желанию, сообщили в администрации города.
- Заявление по собственному желанию Роман Илюгин написал 2 октября, - уточнили в ведомстве.
С понедельника, 5 октября, его обязанности выполняет экс-замдиректора Елена Гавриленко.
В феврале 2019 года Роман Илюгин стал фигурантом уголовного дела. По данным правоохранителей, главный архитектор донской столицы незаконно подписал разрешение на строительство двух домов. Якобы застройщик не провел публичные слушания. Архитектор в ходе следствия пояснил, что здания возводились в зоне жилищного строительства, а значит, указанные выше процедуры не являются необходимыми.
Также задержанного обвиняли в том, что он «проморгал» 12 незаконных построек. По словам Илюгина, контроль за строительством не входил в его обязанности.
Долгих полтора года шли расследование и судебные заседания. Большую часть времени, пока следствие разбиралось с документами, Илюгин был в СИЗО. Активную поддержку главному архитектору оказали его друзья из группы «Каста». Они публиковали у себя посты в поддержку Романа и записывали видео с обращением к властям обратить внимание на это уголовное дело.
В результате суд постановил, что Роман Илюгин невиновен, и оправдал его по всем статьям. При этом в истории точка до сих пор не стоит. Прокуратура оказалась не согласна с решением. Сейчас Роман Илюгин в областном суде пытается оставить оправдательное решение в силе.