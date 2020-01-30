Главному архитектору Ростова изменили меру пресечения



В Ростове Ворошиловский районный суд изменил меру пресечения главному архитектору города Роману Илюгину. Об этом сообщила его супруга Екатерина.



Заседание суда прошло 3 февраля. Государственный обвинитель настаивал на продлении домашнего ареста, однако суд ходатайство не удовлетворил.

- Роман отпущен под подписку о невыезде! Мы с первого дня заявляли, что Роман невиновен и нет никаких оснований держать его под замком. Наконец-то нас услышали, - прокомментировала Екатерина Илюгина.



Напомним, главного архитектора Ростова Романа Илюгина обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности. Его задержали в феврале 2019 года. По версии следствия, Илюгин незаконно выдал разрешение на строительство двух домов. В обход процедуры застройщиком не были предоставлены необходимые документы и не проведены публичные слушания. Кроме того, здания были построены с нарушением градостроительных норм. Во время разбирательств Роман Илюгин пояснял, что дома построены в зоне жилищного строительства и, соответственно, не должны запрашиваться дополнительные документы и проводиться общественные слушания.



Главному архитектору также вменяли в вину, что на своей должности он не выявил 12 незаконных построек. По словам подозреваемого, контроль за строительством не входил в его полномочия.